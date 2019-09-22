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Капитан сборной России по регби: подрабатываю переводчиком на полставочки

Капитан сборной России по регби: подрабатываю переводчиком на полставочки
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев рассказал о причинах хорошего знания английского языка и как это помогает ему в национальной команде.

«У меня свой путь. Я оканчивал среднюю школу в Ирландии, учился там в университете, потом несколько лет играл в России, а затем снова выступал в Англии. В общем, жил в Ирландии, Великобритании. Поэтому неплохо знаю английский.

Можно сказать, в сборной я на полставочки подрабатываю переводчиком. Особенно сейчас, когда с нами работают иностранные тренеры. Взаимодействовать через меня проще, чем нанимать людей со стороны. Есть ещё несколько ребят, которые неплохо разговаривают. Возможно, с чуть более русским акцентом», — приводит слова Артемьева Sport24.

Напомним, в социальных сетях обрело популярность интервью капитана российской команды после матча с Японией (10:30). Пользователи восхитились уровнем английского языка Артемьева.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» rugbyworldcup.

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