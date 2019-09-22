Россиянин Набиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по вольной борьбе

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по вольной борьбе. В заключительный день соревнований российский борец Гаджи Набиев принёс национальной команде бронзовую награду.



В схватке за третье место в весовой категории до 79 кг россиянин оказался сильнее представителя Узбекистана Рашида Курбанова – 8:3. В другом поединке за бронзовую медаль встретятся Галимжан Усербаев из Казахстана и Таймураз Салказанов, выступающий за Словакию. В финальной схватке хозяин соревнований – азербайджанец Джабраил Гасанов – сойдётся с американцем Кайлом Дейком.



Ранее серебряную медаль российской команде принёс Магомедрасул Идрисов в весовой категории до 61 кг. В финальной схватке он уступил представителю Грузии Беке Ломтадзе.