Скончался двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов

На 92-м году жизни умер двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов.

«Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации конного спорта России.

Кизимов — двукратный олимпийский чемпион в выездке (1968 и 1972), чемпион мира (1970), пятикратный серебряный призёр и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, семикратный чемпион СССР. После Олимпиады 1976 года в Монреале он занимался только тренерской работой, некоторое время работал со сборной СССР. В 2003 году в честь Кизимова назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.