Скончался двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов
На 92-м году жизни умер двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов.
«Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации конного спорта России.
Кизимов — двукратный олимпийский чемпион в выездке (1968 и 1972), чемпион мира (1970), пятикратный серебряный призёр и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, семикратный чемпион СССР. После Олимпиады 1976 года в Монреале он занимался только тренерской работой, некоторое время работал со сборной СССР. В 2003 году в честь Кизимова назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.
- 22 сентября 2019
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
14:49
-
14:35
-
13:49
-
13:12
-
12:59
-
12:32
-
11:48
-
10:58
-
10:56
-
10:36
-
10:21
-
10:17
-
10:13
-
09:41
-
09:28
-
09:25
-
09:03
-
00:05
- 21 сентября 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:11
-
23:10
-
22:49
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:51
-
21:30
Партнерский контент