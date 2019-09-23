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НОК Норвегии отреагировал на слухи о подделке данных Московской лаборатории

НОК Норвегии отреагировал на слухи о подделке данных Московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Национального олимпийского комитета Норвегии Берит Кьёлл прокомментировала информацию о несоответствии данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных Россией в ВАДА, и копией той же базы, полученной ВАДА от осведомителя Григория Родченкова.

«Мы ранее уже выражали обеспокоенность в связи с тем, что данные из Московской лаборатории могут быть подделаны. Если информация подтвердится, это станет предательством по отношению к борцам за чистый спорт. Однако мы не будем давать новые комментарии по этой ситуации до официального заявления ВАДА», — приводит слова Кьёлл Dagbladet.

Российское антидопинговое агентство было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных Московской антидопинговой лаборатории.

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