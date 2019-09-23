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Бузато: матч с Нидерландами будет для российских волейболисток сродни финалу

Бузато: матч с Нидерландами будет для российских волейболисток сродни финалу
Другие / Волейбол 0

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал победу над командой Аргентины на Кубке мира в Японии со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:21). Завтра, 24 сентября, россиянки сыграют с голландками.

«Сегодня у сборной России возникли трудности в атаке, потому что Аргентина отлично действовала на блоке и в защите. Но и у нас блок был на хорошем уровне, это помогло решить некоторые проблемы. Я доволен, потому что все волейболистки получили игровую практику.

Предстоящий матч будет сродни финалу для нас. По этой причине я не думаю, что атаки, подача или приём будут так уж важны. Важно будет играть всем сердцем, со всей страстью и показывать командную работу. Если мы сосредоточимся только на одном компоненте, то проиграем во всех. Нидерланды — одна из лучших сборных мира. Это не просто слова. Статистика это подтверждает", — приводит слова Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная России на нынешнем Кубке мира выиграла 6 матчей из 7.

Женская сборная России по волейболу одержала шестую победу на Кубке мира
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