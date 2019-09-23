Старцева прокомментировала победу над Аргентиной на Кубке мира по волейболу
Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева поделилась впечатлениями от победы над командой Аргентины на Кубке мира в Японии со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:21). Завтра, 24 сентября, подопечные Серджо Бузато сыграют с голландками.
«Для нас самым важным было одержать победу. Этим я довольна. Нам нужно было исправить некоторые моменты, и нам это удалось. Это здорово», — приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.
В турнирной таблице сборная России занимает третье место после семи матчей. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.
В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.
Женская сборная России по волейболу одержала шестую победу на Кубке мира
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