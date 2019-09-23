Шляхтин: после решений ВАДА шансы ВФЛА на восстановление были минимальны

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение Совета IAAF сохранить в силе отстранение российской федерации.
«Решение Совета было ожидаемо. В последнем отчёте рабочей группы главным требованием к нам указывалось продолжение работы по смене антидопинговой культуры вкупе с завершением решения вопроса по перепроверке допинг-проб московской лаборатории. Отдельным пунктом в вопросе проб лаборатории отмечалось, что IAAF должна быть уверена в том, что данные и пробы являются подлинными и не были подделаны. После сегодняшних решений исполкома ВАДА в Токио, шансы ВФЛА на восстановление были минимальны. Вопрос не входит в нашу юрисдикцию, мы являемся заложниками этой ситуации», — приводит слова Шляхтина пресс-служба ВФЛА.
Шляхтин прокомментировал также претензии к ВФЛА, касающиеся продолжающих работать дисквалифицированных тренеров, а также прыгуна в высоту Данила Лысенко.
«Хочу уточнить, что за последние три месяца мы провели большую работу в этом направлении. Да, есть некоторая инертность среды в этом вопросе, но мы не останавливаемся. На сегодняшний день новых нарушений выявлено не было, завершение расследований по делам, которые были инициированы летом, находится в компетенции РУСАДА. Но и мы работу в отношении дисквалифицированных тренеров и случаев запрещённого сотрудничества не останавливаем. Касательно дела Лысенко, всё, что требовалось от ВФЛА, мы выполнили. Ждём результатов расследования, которое, надеюсь, уже подходит к концу.
Ноябрь будет для ВФЛА следующей важной временной точкой в деле восстановления федерации. Совет назвал эту дату и те условия, которые должны быть выполнены к этому сроку. Всё, что находится в компетенции ВФЛА, мы должны сделать», — сказал Шляхтин.
- 23 сентября 2019
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