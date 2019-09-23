Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Казахстаном на Кубке Каспия
Во втором туре группового этапа Кубка Каспия сборная России по мини-футболу разошлась миром с командой Казахстана. Турнир проходит в Астрахани.
Игра завершилась вничью — 1:1. В составе сборной России голом отметился Артём Антошкин. У Казахстана мяч забил Артур Кнауб.
Напомним, ранее российская команда обыграла Азербайджан со счётом 2:1. В следующей встрече сборная России 25 сентября сразится с Ираном.
После двух туров лидерами турнирной таблицы являются сборные Ирана и России, в активе которых по четыре очка. Азербайджан и Казахстан набрали по одному очку и делят 3-4-е место.
Мини-футбол. Кубок Каспия. Астрахань
Групповой этап. 2-й тур
Россия — Казахстан — 1:1 (0:0)
Голы: Антошкин, 28 (1:0), Кнауб, 37 (1:1).
- 23 сентября 2019
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