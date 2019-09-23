Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Казахстаном на Кубке Каспия

Во втором туре группового этапа Кубка Каспия сборная России по мини-футболу разошлась миром с командой Казахстана. Турнир проходит в Астрахани.

Игра завершилась вничью — 1:1. В составе сборной России голом отметился Артём Антошкин. У Казахстана мяч забил Артур Кнауб.

Напомним, ранее российская команда обыграла Азербайджан со счётом 2:1. В следующей встрече сборная России 25 сентября сразится с Ираном.

После двух туров лидерами турнирной таблицы являются сборные Ирана и России, в активе которых по четыре очка. Азербайджан и Казахстан набрали по одному очку и делят 3-4-е место.

Мини-футбол. Кубок Каспия. Астрахань

Групповой этап. 2-й тур

Россия — Казахстан — 1:1 (0:0)

Голы: Антошкин, 28 (1:0), Кнауб, 37 (1:1).