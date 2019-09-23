Тренер Садулаева: Рашид — обычный парень, который любит бороться и побеждать

Личный тренер олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева Шамиль Омаров рассказал, как его подопечный стал тем, кем он сегодня является.
«Знаю Рашида с тех пор, когда ему было 14 лет. Обычный парень, влюбленный в борьбу, обычный горец. Знаете, все думают, что он талант, но он видел столько всего, чего не было у других борцов. По ходу своей карьеры он преодолевал немало трудностей. Пусть за последние пять лет он уступил лишь однажды — но в детстве поражений было немало. Его главный козырь — это целеустремленность, он возвращался в зал и работал так, чтобы больше никогда никому не уступать. А дома со стороны родителей у него всегда была большая поддержка, которая и помогает ему быть тем, кем он сегодня является.
Каким Садулаев был пять лет назад, когда впервые выиграл чемпионат мира? Тогда Рашиду было нечего терять — он выходил, выкладывался, боролся — поэтому и почти всех «сносил» досрочно. Сегодня он более опытный, рассудительный — и ему есть, что терять. Всё-таки, он лидер и капитан сборной России.
Феномен, который рождается раз в сто лет? Рашид — обычный парень, который любит бороться, который любит побеждать», — приводит слова Омарова пресс-служба ФСБР.
- 23 сентября 2019
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