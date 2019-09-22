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Интервью с чемпионом мира-2019 по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым

Абдулрашид Садулаев
Евгений Слюсаренко
Его победу предвидела даже «Википедия». Танк Садулаев снова всех переехал
Жаль, что нового реванша со Снайдерменом не получилось. Но они ещё встретятся.
Другие / Борьба 0

В столице Казахстана Нур-Султане сегодня, 22 сентября, завершился чемпионат мира по спортивной борьбе, где сборная России завоевала девять золотых медалей (пять в вольной, по две в греко-римской и женской). Это второй результат в новейшей истории этого вида спорта (то есть с 1993 года, когда единая сборная СССР разошлась на 15 команд), но об этом спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко ещё расскажет. А пока – о хедлайнере всего турнира, человеке, выступление которого ждали с конца прошлой недели.

Абдулрашид Садулаев, которого за рубежом называют Russian Tank, а мы обычно говорим просто «Танк» (хотя, наверное, можно было бы говорить «Российский Танк», но это не так эффектно), два предыдущих чемпионата мира устраивал самые запоминающиеся шоу. В 2017 году в Париже он проиграл американцу Кайлу Снайдеру по прозвищу Снайдермен. Снайдер был вовсе не прост – он, как и Садулаев, был олимпийским чемпионом Рио-2016, и, чтобы двум борцам встретиться, россиянину пришлось подняться в категорию выше.

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Российские борцы не смогли одержать на чемпионате мира ни одной победы. Мир никогда не будет прежним.

Весь следующий год он посвятил реваншу и добился его, тушировав американца за считаные секунды. Зрелище было потрясающим, через несколько секунд победу Садулаева в соцсетях отметил даже его друг Хабиб Нурмагомедов.

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После чего выступил с речью в стиле Хабиба. А Хабиб его поддержал.

Собственно, в этот раз все ждали ре-реванша со стороны американца, ждал его и сам Абдулрашид, выложив за три недели до чемпионата мира в своем «инстаграме» анонсирующий ролик, снабдив его хештегом #round3 и комментарием: «Я уважаю каждого своего соперника и избегаю недооценки. Но эту схватку болельщики ждут с особым нетерпением...».

К сожалению, третьего раунда противостояния не вышло – и не по вине Садулаева. Американец выглядел в Нур-Султане далёким от своей лучшей формы, добрался до полуфинала, где проиграл Шарифу Шарифову из Азербайджана. Тоже, мягко сказать, не ноунейму, олимпийскому чемпиону 2012 года, но всё же все понимали, что в своём прежнем состоянии Снайдер был готов на гораздо большее. В итоге нас ждал финал Садулаев – Шарипов, а это было не совсем тем. Даже русскоязычная «Википедия» ещё в субботу вечером присудила звание чемпиона мира в весовой категории до 97 кг россиянину досрочно.

Борцы встречались друг с другом в последний раз в финале чемпионата Европы 2018 года в Каспийске, и тогда Танк выиграл очень спокойно. Так же спокойно он стал и чемпионом мира. Не самый большой счёт 4:0 не отражает сути схватки – по сути, у азербайджанского борца не было ни одного шанса. Вот как от начала до конца выглядело интервью с теперь уже четырёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Каково это — быть одним из двух самых титулованных борцов современности?
— Пока даже не знаю, ещё не ощутил. Думаю, что это не предел. Мне есть на кого равняться. Будем работать дальше.

— Вы специально готовились к финалу со Снайдером?
— Знаете, у нас такой вес, что очень много титулованных борцов. Достаточно сказать, что в финале со мной боролся олимпийский чемпион, один из самых техничных борцов мира Шариф Шарифов. И кто бы ни вышел в финал, я бы не вышел в финал. Почему? Потому что много хороших ребят с равной борьбой, равными возможностями.

— И всё-таки разочарованы, что не удалось встретиться с американцем?
— Мы ещё с ним встретимся. Впереди самый главный старт – Олимпийские игры.

— Прокомментируйте, пожалуйста, полуфинал с казахстанским борцом Алишером Ергали – он дебютант таких турниров, но всё равно взял у вас балл, а это нелегко.
— Да, я этого парня раньше не видел, впервые с ним встретился. Очень амбициозный, молодой и перспективный парень, думаю, его ждёт большое будущее. Пользуясь случаем, хотел бы, помимо всех тренеров и болельщиков, отдельно поблагодарить казахстанских поклонников борьбы. Не забуду слова одного из них, он мне сказал: «Ты для меня в борьбе – как Халид ибн аль-Валид» (полководец, один из сподвижников пророка Мухаммада. – Прим. «Чемпионата»). Я улыбнулся и ответил: «Это, конечно, приятно, но до этого человека мне как до Китая пешком». Да и вообще – я надолго запомню этот чемпионат мира по уровню гостеприимства и организации. Всё было на высшем уровне. Я видел, как некоторые местные болельщики переживали за меня во время схватки с их парнем в полуфинале. Ползала болело за меня, наверное. Им отдельное спасибо.

— Не притупились эмоции – это четвёртая победа, а было ещё олимпийское золото?
— Да нет. Думаю, даст Всевышний, такие эмоции у меня не в последний раз. Всё ещё впереди. Каждый из этих четырёх раз я прекрасно помню. Был бы и пятый, если бы не проиграл в 2017 году Снайдеру.

— Знаете, что «Википедия» ещё вчера написала, что вы чемпион мира 2019 года?
— Нельзя бежать впереди паровоза. Было много случаев, когда люди ехали на Олимпиаду заранее с золотой медалью. И это плохо. В заключение, перед тем как закончить это интервью, я бы хотел сказать, что посвящаю эту победу нашему горцу – Имаму Шамилю. Каждый второй юноша на Кавказе мечтает на него равняться. Он так говорил: «Возносясь высоко, будь скромным, став сильным – будь милосердным».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Абдулрашид Садулаев •••
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