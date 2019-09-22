Его победу предвидела даже «Википедия». Танк Садулаев снова всех переехал

В столице Казахстана Нур-Султане сегодня, 22 сентября, завершился чемпионат мира по спортивной борьбе, где сборная России завоевала девять золотых медалей (пять в вольной, по две в греко-римской и женской). Это второй результат в новейшей истории этого вида спорта (то есть с 1993 года, когда единая сборная СССР разошлась на 15 команд), но об этом спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко ещё расскажет. А пока – о хедлайнере всего турнира, человеке, выступление которого ждали с конца прошлой недели.

Абдулрашид Садулаев, которого за рубежом называют Russian Tank, а мы обычно говорим просто «Танк» (хотя, наверное, можно было бы говорить «Российский Танк», но это не так эффектно), два предыдущих чемпионата мира устраивал самые запоминающиеся шоу. В 2017 году в Париже он проиграл американцу Кайлу Снайдеру по прозвищу Снайдермен. Снайдер был вовсе не прост – он, как и Садулаев, был олимпийским чемпионом Рио-2016, и, чтобы двум борцам встретиться, россиянину пришлось подняться в категорию выше.

Вход в провал. Пять плохих новостей, о которых мы узнали на ЧМ по борьбе Российские борцы не смогли одержать на чемпионате мира ни одной победы. Мир никогда не будет прежним.

Весь следующий год он посвятил реваншу и добился его, тушировав американца за считаные секунды. Зрелище было потрясающим, через несколько секунд победу Садулаева в соцсетях отметил даже его друг Хабиб Нурмагомедов.

«Зарубите себе на носу, гордецы». Танк переехал американского супергероя После чего выступил с речью в стиле Хабиба. А Хабиб его поддержал.

Собственно, в этот раз все ждали ре-реванша со стороны американца, ждал его и сам Абдулрашид, выложив за три недели до чемпионата мира в своем «инстаграме» анонсирующий ролик, снабдив его хештегом #round3 и комментарием: «Я уважаю каждого своего соперника и избегаю недооценки. Но эту схватку болельщики ждут с особым нетерпением...».

К сожалению, третьего раунда противостояния не вышло – и не по вине Садулаева. Американец выглядел в Нур-Султане далёким от своей лучшей формы, добрался до полуфинала, где проиграл Шарифу Шарифову из Азербайджана. Тоже, мягко сказать, не ноунейму, олимпийскому чемпиону 2012 года, но всё же все понимали, что в своём прежнем состоянии Снайдер был готов на гораздо большее. В итоге нас ждал финал Садулаев – Шарипов, а это было не совсем тем. Даже русскоязычная «Википедия» ещё в субботу вечером присудила звание чемпиона мира в весовой категории до 97 кг россиянину досрочно.

Борцы встречались друг с другом в последний раз в финале чемпионата Европы 2018 года в Каспийске, и тогда Танк выиграл очень спокойно. Так же спокойно он стал и чемпионом мира. Не самый большой счёт 4:0 не отражает сути схватки – по сути, у азербайджанского борца не было ни одного шанса. Вот как от начала до конца выглядело интервью с теперь уже четырёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Каково это — быть одним из двух самых титулованных борцов современности?

— Пока даже не знаю, ещё не ощутил. Думаю, что это не предел. Мне есть на кого равняться. Будем работать дальше.

— Вы специально готовились к финалу со Снайдером?

— Знаете, у нас такой вес, что очень много титулованных борцов. Достаточно сказать, что в финале со мной боролся олимпийский чемпион, один из самых техничных борцов мира Шариф Шарифов. И кто бы ни вышел в финал, я бы не вышел в финал. Почему? Потому что много хороших ребят с равной борьбой, равными возможностями.

— И всё-таки разочарованы, что не удалось встретиться с американцем?

— Мы ещё с ним встретимся. Впереди самый главный старт – Олимпийские игры.

— Прокомментируйте, пожалуйста, полуфинал с казахстанским борцом Алишером Ергали – он дебютант таких турниров, но всё равно взял у вас балл, а это нелегко.

— Да, я этого парня раньше не видел, впервые с ним встретился. Очень амбициозный, молодой и перспективный парень, думаю, его ждёт большое будущее. Пользуясь случаем, хотел бы, помимо всех тренеров и болельщиков, отдельно поблагодарить казахстанских поклонников борьбы. Не забуду слова одного из них, он мне сказал: «Ты для меня в борьбе – как Халид ибн аль-Валид» (полководец, один из сподвижников пророка Мухаммада. – Прим. «Чемпионата»). Я улыбнулся и ответил: «Это, конечно, приятно, но до этого человека мне как до Китая пешком». Да и вообще – я надолго запомню этот чемпионат мира по уровню гостеприимства и организации. Всё было на высшем уровне. Я видел, как некоторые местные болельщики переживали за меня во время схватки с их парнем в полуфинале. Ползала болело за меня, наверное. Им отдельное спасибо.

— Не притупились эмоции – это четвёртая победа, а было ещё олимпийское золото?

— Да нет. Думаю, даст Всевышний, такие эмоции у меня не в последний раз. Всё ещё впереди. Каждый из этих четырёх раз я прекрасно помню. Был бы и пятый, если бы не проиграл в 2017 году Снайдеру.

— Знаете, что «Википедия» ещё вчера написала, что вы чемпион мира 2019 года?

— Нельзя бежать впереди паровоза. Было много случаев, когда люди ехали на Олимпиаду заранее с золотой медалью. И это плохо. В заключение, перед тем как закончить это интервью, я бы хотел сказать, что посвящаю эту победу нашему горцу – Имаму Шамилю. Каждый второй юноша на Кавказе мечтает на него равняться. Он так говорил: «Возносясь высоко, будь скромным, став сильным – будь милосердным».