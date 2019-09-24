Тренер сборной Словении по волейболу: в матче с Россией мы играли невероятно
Главный тренер мужской сборной Словении по волейболу Альберто Джульяни прокомментировал победу над командой России в четвертьфинале чемпионата Европы со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).
«Конечно, я верю в этих ребят, потому что прекрасно знаю их. Этим вечером в матче с Россией они невероятно здорово играли в атаке и на подаче. Когда нас ещё и поддерживают эти волшебные болельщики, соперникам сложно победить», — приводит слова Джульяни официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Сборная России не смогла защитить титул, завоёванный в 2017 году. В полуфинале словенцы сыграют с поляками.
Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
Капитан сборной России объяснил вылет из чемпионата Европы по волейболу
- 24 сентября 2019
-
10:13
-
09:47
-
09:23
-
08:36
-
03:52
-
02:46
-
00:45
-
00:42
- 23 сентября 2019
-
23:53
-
23:47
-
23:30
-
23:09
-
22:54
-
22:14
-
21:55
-
21:33
-
21:21
-
20:55
-
20:25
-
19:53
-
19:52
-
19:18
-
18:52
-
18:40
-
18:34
-
18:21
-
17:48
-
17:43
-
17:35
-
16:55
-
16:53
-
16:21
-
16:11
-
15:57
-
15:50
Партнерский контент