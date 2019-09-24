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Тренер сборной Словении по волейболу: в матче с Россией мы играли невероятно

Тренер сборной Словении по волейболу: в матче с Россией мы играли невероятно
Другие / Волейбол 0

Главный тренер мужской сборной Словении по волейболу Альберто Джульяни прокомментировал победу над командой России в четвертьфинале чемпионата Европы со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

«Конечно, я верю в этих ребят, потому что прекрасно знаю их. Этим вечером в матче с Россией они невероятно здорово играли в атаке и на подаче. Когда нас ещё и поддерживают эти волшебные болельщики, соперникам сложно победить», — приводит слова Джульяни официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Сборная России не смогла защитить титул, завоёванный в 2017 году. В полуфинале словенцы сыграют с поляками.

Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

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