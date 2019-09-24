В Чувашии отреагировали на слова Гануса о запрещённых переливаниях крови атлетам

Главный тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии Николай Панфилов прокомментировал слова генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса о запрещённых переливаниях крови спортсменам под прикрытием со стороны региона.

«Это необоснованно. Переливание крови — серьёзная вещь, и это не делалось, тем более детям. Это полный абсурд. По мере своей работы я общался с врачами, нарушения идут по объёму физраствора, которые спортсменам прописывали. Это сейчас выясняют специалисты», — приводит слова Панфилова ТАСС.

На минувшей неделе девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe.