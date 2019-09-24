Борзаковский: многое зависит от того, в каком статусе ВФЛА встретит 2020 год

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что в настоящий момент 16 спортсменов уже выполнили квалификационный олимпийский норматив. Но, по его словам, участие в Играх будет зависеть от статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



«На сегодняшний день норматив для участия в Играх выполнили 16 человек. Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Василий Мизинов (спортивная ходьба, 20 км), Илья Иванюк (прыжки в высоту), а также Денис Лукьянов (молот), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Полина Миллер (бег на 400 метров) имеют допуск IAAF на 2019 год.

Анне Чичеровой (прыжки в высоту), Дарье Недбайкиной (тройной прыжок), Екатерине Коневой (тройной прыжок) и Антонине Кривошапке (бег на 400 метров) в допуске было отказано.

Заявки ещё двух атлетов — Владимира Никитина (бег на средние и длинные дистанции) и Дмитрия Тарабина (копьё) — находятся в стадии рассмотрения. Очень многое будет зависеть от того, в каком статусе ВФЛА встретит 2020 год», — приводит слова Борзаковского сайт Олимпийского комитета России.