На ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе могут отменить две дисциплины из-за сильной жары

Женский марафонский забег и мужская ходьба на 50 километров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе могут быть отменены, сообщает France TV Sport. В столице Катара очень жарко даже в вечернее время суток для проведения соревнований.
Отмечается, что решение будет принято за 1 час до начала марафона и за 2 часа до начала соревнований по ходьбе. В настоящее время в Дохе стоит аномально горячая погода. Температура в 8 часов вечера по ощущениям сопоставима с 48-градусной жарой.
«Международная федерация лёгкой атлетики не рассматривала возможность отложить или отменить какие-либо уличные соревнования на чемпионате мира 2019 года в Дохе. Есть планы на случай непредвиденных обстоятельств для всех возможных сценариев, но ни один из них не задействован в настоящее время», — написала пресс-служба ИААФ в «Твиттере».
- 24 сентября 2019
-
22:17
-
21:23
-
20:49
-
20:11
-
19:49
-
19:31
-
18:55
-
18:38
-
18:33
-
17:59
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:42
-
16:39
-
16:20
-
16:06
-
16:02
-
15:19
-
15:07
-
14:20
-
13:39
-
13:06
-
12:55
-
12:48
-
11:07
-
10:49
-
10:36
-
10:13
-
09:47
-
09:23
-
08:36
-
03:52
-
02:46