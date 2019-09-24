На ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе могут отменить две дисциплины из-за сильной жары

Женский марафонский забег и мужская ходьба на 50 километров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе могут быть отменены, сообщает France TV Sport‏. В столице Катара очень жарко даже в вечернее время суток для проведения соревнований.



Отмечается, что решение будет принято за 1 час до начала марафона и за 2 часа до начала соревнований по ходьбе. В настоящее время в Дохе стоит аномально горячая погода. Температура в 8 часов вечера по ощущениям сопоставима с 48-градусной жарой.

«Международная федерация лёгкой атлетики не рассматривала возможность отложить или отменить какие-либо уличные соревнования на чемпионате мира 2019 года в Дохе. Есть планы на случай непредвиденных обстоятельств для всех возможных сценариев, но ни один из них не задействован в настоящее время», — написала пресс-служба ИААФ в «Твиттере».