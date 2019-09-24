Бобровникова прокомментировала возвращение в сборную России по гандболу

Российская гандболистка Владлена Бобровникова отметила, что очень рада снова выступать за сборную страны. Матч квалификации Евро-2020 со Словакией станет для олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро первым поединком за национальную команду после рождения дочери.

Встреча между Россией и Словакией состоится в Ростове-на-Дону завтра, 25 сентября, начало – в 19:30 мск.

«Думаю, дочка рада моему возвращению в сборную. И я тоже рада. Всегда приятно выступать за свою страну, это самые позитивные эмоции. Тем более что матч будет проходить в Ростове-на-Дону, где на гандбол ходит много болельщиков. Думаю, что в среду зал будет забит, причём наверняка поддержать нас приедут и из других городов. В такой атмосфере всегда приятно играть», — приводит слова Бобровниковой официальный сайт Федерации гандбола России.