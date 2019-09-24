Мартин: Сень ведёт команду и создаёт атмосферу в гандбольной сборной России

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о подготовке команды к первому матчу квалификации Евро-2020 со Словакией.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 25 сентября, начало – в 19:30 мск.

«Очень довольны, как команда готовилась к матчу всю прошлую неделю. Имею в виду интенсивность тренировок, отношение игроков к работе, взаимодействие гандболисток. Одной из главных задач было познакомиться со всеми игроками, особенно из других клубов, а также увидеть их самоотдачу.

В словацкой команде есть игроки, которые выступают в сильном венгерском чемпионате. Это опытные гандболистки. Так что матч со Словакией лёгким не будет.

Почему выбрали капитаном Сень? Если честно, удивляет, почему так много вопросов о капитане. Я знаю Анну, она опытный игрок. Знаю, что она может сделать для сборной. Капитан не просто выходит на жеребьёвку, он ведёт команду за собой и создаёт атмосферу, является лидером. Именно по этим критериям была выбрана Сень», — цитирует Мартина официальный сайт Федерации гандбола России.

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