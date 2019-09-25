Шляхтин: ВФЛА с трудом выполняет свои обязательства, мы выплатили IAAF $ 3,4 млн

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация с трудом выполняет свои финансовые обязательства в связи с дисквалификацией.

23 сентября совет IAAF в 12-й раз продлил отстранение ВФЛА. Таким образом, российские легкоатлеты не смогут выступить на стартующем 27 сентября чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) под флагом страны.

«Факт отстранения федерации от членства в IAAF негативно сказался и на финансовой поддержке российской лёгкой атлетики со стороны спонсоров. Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат IAAF. На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в IAAF около 3,4 млн долларов», — цитирует Шляхтина ТАСС.