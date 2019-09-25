Российские гандболистки разгромили Словакию в квалификации ЧЕ-2020

Женская сборная России по гандболу в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года разгромила команду Словакии со счётом 34:15. Встреча проходила в Ростове-на-Дону. Российские гандболистки впервые выступали под руководством нового главного тренера Амброса Мартина.
Самой результативной в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забившая 8 мячей. 5 раз отличилась Полина Кузнецова, по 3 мяча забили Елизавета Малашенко и Кристина Кожокарь.
Спустя четыре дня после матча в Ростове-на-Дону, 29 сентября, женская сборная России проведёт свою вторую встречу отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Соперником российских гандболисток будет сборная Швейцарии.
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Отборочный турнир
Первый тур
Россия — Словакия — 34:15 (17:10).
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