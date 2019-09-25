Мартин: многое обсудили с Трефиловым с большим уважением друг к другу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин подвёл итог квалификационного матча чемпионата Европы – 2020 со Словакией (34:15), который стал для него дебютным у руля российской национальной команды.



«Мы знали, что Словакия — молодая команда, а Павел Стрейхер только начал работу в сборной. Желаю удачи в дальнейших матчах. Поздравляю Россию с победой и хорошим матчем на отличной площадке, с прекрасной атмосферой. Это то, чего хотят все тренеры, когда играют первый матч с новой командой. В начале матча у нас была некоторая нервозность. Но позже мы стали играть гораздо лучше, появилась уверенность. Во втором тайме были более расслабленными, поэтому контролировали все аспекты, хорошо действовали в атаке», — приводит слова Мартина пресс-служба «Ростова-Дон».

29 сентября во втором матче российские волейболистки на выезде сыграют с командой Швейцарии, а главным соперником в подгруппе является Сербия.



«У нас два матча подряд. Важно не только показать хорошую игру, но и предоставить всем практику, это одна из наших целей. Приоритет – не Сербия, нужно сфокусироваться на себе и на Швейцарии. Потом уже будем думать о Сербии. Нужно двигаться шаг за шагом», — сказал Мартин.

На матче присутствовал бывший наставник сборной России Евгений Трефилов, покинувший пост по состоянию здоровья.

«Он в Ростове-на-Дону уже несколько дней, мы с ним встречались, многое обсудили с большим уважением друг к другу», — отметил Мартин.