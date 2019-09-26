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Коу рад допуску на ЧМ бегуна из США Коулмана, пропустившего 3 допинг-теста

Коу рад допуску на ЧМ бегуна из США Коулмана, пропустившего 3 допинг-теста
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу одобрительно высказался о допуске американского бегуна Кристиана Коулмана на чемпионат мира в Дохе (Катар).

«Это хорошо для нашего спорта, что Кристиан Коулман выступит здесь на дистанции 100 метров. Да, тестирование спортсменов, которые должны сообщать о своём местоположении во внесоревновательный период, — очень важная часть всей системы, и атлеты понимают всю серьёзность этого.

Доволен и рад, что ВАДА и USADA рассмотрели эту ситуацию с точки зрения правил. Мы должны сохранять репутацию спортсменов, и я рад, что он выступи. Он сделает соревнования ещё более конкурентными», — приводит слова Коу ТАСС.

Напомним, Коулману грозила длительная дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов в течение одного года, однако антидопинговое агентство США (USADA) оправдало бегуна.

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