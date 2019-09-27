Главному тренеру сборной России по регби Джонсу могут предложить новый контракт

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что обсудит с главным тренером национальной команды Лином Джонсом продление контракта после завершения Кубка мира.

Джонс был назначен на пост главного тренера в 2018 году. На Кубке мира в Японии российская команда под руководством валлийского специалиста потерпела два поражения — в матчах с хозяевами турнира, а также со сборной Самоа.

«Перед Кубком мира мы встретились буквально за два дня до их отлёта и очень подробно поговорили. Я ему сказал, что результат результатом, но мы понимаем, что нужно быть готовым и к разочарованиям, и к надеждам, и я лично хотел бы, чтобы, чем бы дело ни кончилось, он подумал о более долгосрочных отношениях с нашей командой. Мы договорились, что встретимся после Кубка мира.

Я позитивно отношусь к Лину. Мне очень нравится его отношение к делу. Он сам погружён в процесс, тренирует, ошибается, но не боится говорить о своих ошибках. Он в контакте с командой, он их «зажёг». Я со многими игроками говорил, и они уважают Лина, считают его хорошим человеком и тренером. При этом он строгий и серьёзный парень. Как бы дальше ни пошло, у меня хорошее впечатление от работы Лина", — цитируют Артемьева «РИА Новости».