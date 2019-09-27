Раджабов: турнир претендентов? Всей душой туда не хотел в последнее время

Гроссмейстер из Азербайджана Теймур Раджабов прокомментировал выход в финал Кубка мира в Ханты-Мансийске, гарантировавший ему путёвку на турнир претендентов. В полуфинале Раджабов победил Максима Вашье-Лаграва со счётом 1,5:0,5.

«У меня сейчас странное состояние опустошения. Радости вообще нет. Есть ощущение, что играть ещё четыре партии, а может и тай-брейк — вообще можно застрелиться. Если и радость, то только от попадания в турнир претендентов. Да и то радость относительная — мне кажется, я всей душой туда не хотел в последнее время. Наверное, это ощущалось и в моих партиях — честно говоря, иногда не было даже настроения играть.

Но в последнее время как-то появился интерес участвовать в официальных турнирах. По «системе Грищука»: как можно меньше играть «лишних» (коммерческих) турнирах и делать ставку на соревнования цикла розыгрыша первенства мира. В прошлом цикле тоже старался отобраться, у меня как раз были шансы. В последней партии играл белыми с Рихардом Раппортом, не победил, соответственно не вышел в претенденты. Подумал, может, уже не судьба. Сегодня подумал: опять белыми, а соперник ещё выше по рейтингу…

Если бы не получилось, отнёсся бы спокойно. Такой цели — попасть в турнир претендентов — у меня, конечно, не было. Тем более через нокаут, где в каждой рапид- или блицпартии всё может решиться на секундах..." – приводит слова Раджабова «Новости шахмат».