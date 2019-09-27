Раджабов: турнир претендентов? Всей душой туда не хотел в последнее время

Гроссмейстер из Азербайджана Теймур Раджабов прокомментировал выход в финал Кубка мира в Ханты-Мансийске, гарантировавший ему путёвку на турнир претендентов. В полуфинале Раджабов победил Максима Вашье-Лаграва со счётом 1,5:0,5.
«У меня сейчас странное состояние опустошения. Радости вообще нет. Есть ощущение, что играть ещё четыре партии, а может и тай-брейк — вообще можно застрелиться. Если и радость, то только от попадания в турнир претендентов. Да и то радость относительная — мне кажется, я всей душой туда не хотел в последнее время. Наверное, это ощущалось и в моих партиях — честно говоря, иногда не было даже настроения играть.
Но в последнее время как-то появился интерес участвовать в официальных турнирах. По «системе Грищука»: как можно меньше играть «лишних» (коммерческих) турнирах и делать ставку на соревнования цикла розыгрыша первенства мира. В прошлом цикле тоже старался отобраться, у меня как раз были шансы. В последней партии играл белыми с Рихардом Раппортом, не победил, соответственно не вышел в претенденты. Подумал, может, уже не судьба. Сегодня подумал: опять белыми, а соперник ещё выше по рейтингу…
Если бы не получилось, отнёсся бы спокойно. Такой цели — попасть в турнир претендентов — у меня, конечно, не было. Тем более через нокаут, где в каждой рапид- или блицпартии всё может решиться на секундах..." – приводит слова Раджабова «Новости шахмат».
- 27 сентября 2019
-
18:51
-
18:38
-
18:32
-
18:11
-
17:52
-
17:35
-
17:18
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:38
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
14:57
-
14:23
-
14:18
-
14:11
-
13:38
-
13:23
-
13:17
-
11:55
-
11:30
-
11:13
-
10:23
-
10:01
-
09:24
-
09:10
-
01:06
-
00:20
- 26 сентября 2019
-
23:48
-
23:14