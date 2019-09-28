Кенийка Чепнгетич победила в женском марафоне на ЧМ по легкой атлетике

Кенийская бегунья Рут Чепнгетич выиграла золотую медаль в женском марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе. Россиянка Трофимова финишировала на 22-м месте, сообщает ТАСС.
Рут преодолела дистанцию за 2 часа 32 минуты 43 секунды. Второй к финишу пришла представительница Бахрейна Роуз Челимо, которая показала результат 2 часа 33 минуты 46 секунд. Замкнула тройку призеров Хелалиа Йоханнес (2:34.15) из Намибии.
Россиянка Сардана Трофимова, выступающая в нейтральном статусе, финишировала на 22-м месте. Спортсменка пробежала дистанцию за 2 часа 52 минуты 46 секунд. Трофимова трижды выигрывала чемпионат России (2015, 2018, 2019) и дважды — Московский марафон (2017, 2018). Свое лучшее время она показала в 2015 году во Франкфурте (Германия) — 2 часа 24 минуты 38 секунд.
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