Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке
Американский спринтер Кристиан Коулман, накануне чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) избежавший дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов, одержал победу на стометровке. Ближайший преследователь, соотечественник Джастин Гэтлин, отстал от победителя на 0,13 секунды. На финише Гэтлина едва не обогнал канадец Андре де Грассе, в борьбе за второе место уступивший американцу 0,01 секунды.
Отметим, что 9,76 — это лучший результат сезона в мире. Мировой рекорд и рекорд чемпионатов мира принадлежит завершившему карьеру ямайскому спринтере Усейну Болту и равняется 9,58.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Мужчины. 100 м
1. Кристиан Коулман (США) – 9,76.
2. Джастин Гэтлин (США) – 9,89.
3. Андре де Грассе (Канада) – 9,90.
«Всего лишь пропустил допинг-тесты». Когда все равны, но американцы равнее
Главное шоу на чемпионате мира по лёгкой атлетике устроят Коулман и Гэтлин – американцы, имевшие проблемы с допингом. Разве это нормально?
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