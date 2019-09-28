«Всего лишь пропустил допинг-тесты». Когда все равны, но американцы равнее

Главное шоу на чемпионате мира по лёгкой атлетике устроят Коулман и Гэтлин – американцы, имевшие проблемы с допингом. Разве это нормально?

Статус – прощён!

Вчера, 27 сентября, в Катаре стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. Турнир, в котором не должен был принимать участия американский спринтер Кристиан Коулман, пропустивший три допинг-теста за календарный год. По правилам ему грозила дисквалификация как минимум на один год, а возможно, даже на два.

Однако Коулман, который считается восходящей звездой лёгкой атлетики и наследником славы Усэйна Болта, по чудесному стечению обстоятельств приехал в Доху и уже пробежал в квалификационном забеге. Его участию в Олимпиаде-2020 также ничего теперь не угрожает. Американского антидопинговое агентство (USADA) полностью сняло с него обвинения за пропуск трёх допинг-тестов.

«Он всего лишь пропустил допинг-тесты». Глава IAAF поддержал американца Коулмана

«Я просто счастлив, что американец приехал на чемпионат мира»

И, знаете, что самое интересное? Президент Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций Себастьян Коу не только не видит в этой ситуации ничего странного, но даже считает, что Коулман может стать новым лицом мировой лёгкой атлетики. Об этом сообщил на официальной пресс-конференции в Дохе. Чудеса!



«Я не согласен, что Коулман лишил себя права стать новым лицом лёгкой атлетики из-за истории с допингом. Он всего лишь пропустил тесты. В USADA проделали отличную работу над ошибками, и у меня нет причин им не доверять. Я просто счастлив, что Коулман смог приехать на чемпионате мира и выступить в Катаре. Уверен, что он всё ещё может стать лицом нашего спорта».

Американец игнорировал допинг-тесты, но был прощён. Это же только России нельзя! Кристиану Коулману, которого называют новым Усэйном Болтом, позволено нарушать правила. Всё потому, что у него правильный паспорт?

Почему одним можно пропускать допинг-тесты, а другим – нет?

В ситуации с американцем Коулманом USADA всё объяснила техническим сбоем. Выяснилось, что один из пропусков на самом деле пришёлся не на 6 июня, а на 1 апреля 2018 года. Отметим, что третий пропуск теста состоялся 26 апреля 2019 года. Напомним, что три «флажка» нельзя получать в течение 12 месяцев. Таким образом, пропуск первого теста не попадал во временные рамки.

Напомним, что похожий случай приключился с российским легкоатлетом Данилом Лысенко, однако вы верите, что его могут простить так, как простили Кристиана Коулмана? Руководство IAAF не дало внятного ответа на этот вопрос. Хотя ответ, я уверен, вы прекрасно знаете сами.

Американец Коулман избежал дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за год

Реакция Гэтлина на ситуацию

После квалификационного забега в Дохе журналисты очень ждали Джастина Гэтлина. Всем было интересно узнать, что думает человек, дважды дисквалифицированный за применение допинга, о человеке, которого простили за пропуск допинг-тестов. И Джастин не стал уходить от ответа.



«Здесь есть один человек, который бросит мне вызов. Кристиан отлично готов в последнее время. Да, у него были проблемы с допинг-тестами, о которых все знают, но, уверен, он со всем справился и даст мне бой. Мы готовы сделать крутое шоу для своей страны и сделать соотечественников счастливыми. Давал ли ему совет по поводу того, как справляться со сложными ситуациями с допингом? Не думаю, что ему нужны мои советы. У нас хорошие отношения, но не думаю, что мне стоит лезть в его жизнь так глубоко».



Достойный ответ 37-летнего американского спринтера. Хотя всё равно очень забавно, что за крутое шоу на чемпионате мира будут отвечать два спортсмена с допинговой историей. И никто не считает это чем-то аномальным.