Гэтлин — о Коулмане: рад, что такой атлет появился в США и прославляет страну

Олимпийский чемпион 2004 года американский спринтер Джастин Гэтлин признал поражение от соотечественника Кристиана Коулмана в финальном забеге на 100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Гэтлин не сумел защитить титул, уступив Коулману 0,13 секунды.

«Коулман — прекрасный спортсмен, великий чемпион. Я рад, что такой атлет появился в США и прославляет нашу страну. Между нами нет противоречий. Вы же видели, я его поздравил. Он заслужил это. Вижу ли я сходство между нами из-за допинговых историй? Никакого сходства. Как я уже сказал, Кристиан — отличный парень, который знает, как делать свою работу.



Я всегда верю в себя. Даже после неудачных квалификаций я знал, что могу показать результат. Моей целью было увидеть себя в топ-3. Мечтаю ли я принять участие в домашнем чемпионате мира в США в 2021 году? На самом деле я сейчас мечтаю о пицце с пивом (улыбается). И эта мечта вполне осуществима (смеётся). Что касается ЧМ-2021, то я люблю Америку всем сердцем. Конечно, было бы круто выступить впервые у себя дома. Но давайте пока подождём хотя бы до Олимпиады в Токио, а затем уже я буду принимать решение», — передаёт слова Гэтлина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гэтлин за применение допинга отбывал дисквалификацию с мая 2006 года по май 2010-го. Коулман накануне чемпионата мира — 2019 избежал отстранения за пропуск трёх допинг-тестов во внесоревновательный период.