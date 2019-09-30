Ан и Ефременкова выиграли отборочные забеги к Кубку мира
Виктор Ан и Екатерина Ефременкова стали победителями забега на 1000 метров на стартовом этапе Кубка России по шорт-треку в Коломне.
В женских соревнованиях второе место заняла Эмина Малагич, третье — Екатерина Константинова.
У мужчин вторым к финишу пришёл Семён Елистратов, третьим — Александр Шульгинов.
Кубок России является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира по шорт-трека. Первый этап пройдёт в период с 1 по 3 ноября в Солт-Лейк-Сити (США).
Напомним, Виктор Ан не выступал на профессиональном уровне полтора года — в сентябре 2018 года он официально заявил о завершении карьеры. На первом же забеге после возобновления профессиональных выступлений Ан был дисквалифицирован.
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