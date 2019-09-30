Российские легкоатлетки не вышли в полуфинал ЧМ в Дохе в беге на 400 м
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) россиянкам Ксении Аксёновой, Полине Миллер и Алёне Маминой не удалось пробиться в полуфинал соревнований на 400 м.
В квалификации Миллер и Аксёнова показали четвёртый результат в своих забегах. Их время составило 51,96 с и 51,99 с соответственно. Мамина (52,15) стала восьмой.
Полуфинал в данной дисциплине пройдёт завтра, 1 октября. Финал состоится 3 октября.
Напомним, на чемпионате мира в Дохе в активе сборной России на текущий момент одна золотая медаль, которую завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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