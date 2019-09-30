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Путин поздравил Сидорову, выигравшую золотую медаль в прыжках с шестом на ЧМ

Путин поздравил Сидорову, выигравшую золотую медаль в прыжках с шестом на ЧМ
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент России Владимир Путин поздравил с победой российскую спортсменку Анжелику Сидорову в соревнованиях в прыжках с шестом на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).

Ранее Сидорова завоевала золотую награду в прыжках с шестом на чемпионате мира в Дохе. Россиянка — единственная из всех участниц, кому удалось преодолеть планку на высоте 4,95 м. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

«Победная, „золотая“ высота, взятая на чемпионате мира в Дохе, — яркое событие в Вашей спортивной биографии и значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной легкоатлетической школы», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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