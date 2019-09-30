Сидорова — о победе на ЧМ: знала, что могу взять эту высоту и взяла её

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова поделилась эмоциями после своего триумфа на чемпионате мира в Дохе. Выступавшая в нейтральном статусе Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира, в последней попытке вырвав победу у американки Сэнди Моррис.

«Я счастлива и довольна, что всё кончилось. Знала, что могу взять эту высоту и взяла её. Тренер сказал, что уверена во мне на все сто процентов. Что касается того, что я не могла праздновать со своим флагом, понятно, что это не очень комфортно. Но, если честно, я была настолько рада, что просто не думала об этом.



Вообще у нас классные отношения в секторе, все друг друга поддерживают. Нет никаких косых взглядов. С Сэнди Моррис общались на протяжении всех соревнований, и это только придавало сил», — передаёт слова Сидоровой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.