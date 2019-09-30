Шубенков: о моих болячках уже поздно сейчас думать

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал свой предварительный забег на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе. Среди всех участников пяти забегов Шубенков с результатом 13,27 стал четвёртым и уверенно вышел в полуфинал.



«Конечно, сказалось волнение. Когда впервые видишь стадион вживую, он производит позитивное впечатление. Мне всё понравилось. Сегодня бежалось легко, но дальше так легко уже не будет. Я думаю, что будем добавлять в полуфинале и пробиваться в финал. Вполне доволен своим временем. Бывало и хуже, бывало и 13,47 и 13,50 с копейками. Время проходное, хотя мой забег не назовёшь идеальным. Это как минимум. И на старте, и на некоторых барьерах были помарки.



По климату на стадионе — всё очень комфортно и классно. Немного воздуха не хватает, но по температуре всё отлично. По поводу моих болячек могу сказать, что уже поздно о них сейчас думать (смеётся)», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 110 м с барьерами