Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 110 м с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков уверенно вышел в полуфинал чемпионата мира в Дохе в беге на 110 м с барьерами. Шубенков выиграл свой забег с результатом 13,27 секунды. В полуфинал выходят по четыре лучших спортсмена из каждого из пяти забегов и ещё четверо, показавших самые быстрые секунды из остальных.

Отметим, что Омар Маклеод из Ямайки выиграл свой забег с результатом 13,17. Именно из-за Маклеода Шубенков пропустил два месяца летнего сезона. Ямаец на финише забега «Бриллиантовой лиги» в Рабате в падении подсёк россиянина. Сергей выиграл в падении, но получил травму.

Из результатов предварительных забегов на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе отметим также американца Гранта Холлоуэя, выигравшего четвёртый забег с результатом 13,22. А лучший результат дня показал испанец Орландо Ортега — 13,15.