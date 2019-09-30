Ласицкене: я бы вряд ли отказалась, но то, что Магучих отказалась, — не моё дело

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, в третий раз ставшая сильнейшей на планете в прыжках в высоту, рассказала о завершении соревнований, когда украинка Ярослава Магучих, дважды обновив личный рекорд, отказалась от продолжения борьбы за золото на высоте 2,06 м.
«Каждая спортсменка выходила за медалью, хотела стать лучшей. Я следила только за своими попытками. Очень хотела стать трёхкратной чемпионкой мира. Ожидала ли, что соперница откажется от борьбы? Если честно, ожидала от Ярославы. Но уже шла прыгать следующую высоту и продолжать борьбу.
Но вообще, Ярослава часто останавливается, когда берёт личные рекорды. Это их самочувствие, их видение, но я была готова продолжать и очень хотела этого. У меня другая подготовка, я всегда готова продолжать борьбу и прыгать, прыгать, прыгать. Я бы вряд ли отказалась, но то, что она отказалась, — не моё дело. Пожалуй, впервые так странно одержала победу. Я иду продолжать бороться, ещё ничто не закончено, а тут мне кричат, что всё. И у меня что-то перемкнуло», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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