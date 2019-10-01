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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 5-го дня

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 5-го дня
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 5-й день будут разыграны 4 комплекта медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 5-го дня (время мск)
20:05 — прыжки с шестом (мужчины).
21:20 — метание копья (женщины).
22:10 — 800 м (мужчины).
22:40 — 200 м (мужчины).

Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-2-0).

В активе сборной России 2 золотые медали. Их завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Российские спортсмены из-за отстранения ВФЛА выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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