Объявлен состав сборной России по регби на матч с Ирландией на Кубке мира

Тренерский штаб сборной России по регби во главе с Лином Джонсом огласил состав на третий матч Кубка мира в Японии с командой Ирландии, сообщает официальный сайт Федерации регби России.

Состав сборной России:

Андрей Поливалов, Евгений Матвеев, Кирилл Готовцев, Андрей Гарбузов, Богдан Федотко, Антон Сычёв, Тагир Гаджиев, Виктор Гресев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин, Денис Симпликевич, Кирилл Голосницкий, Игорь Галиновский, Герман Давыдов, Василий Артемьев (капитан).

Запасные: Станислав Сельский, Валерий Морозов, Владимир Подрезов, Андрей Остриков, Евгений Елгин, Сергей Янюшкин, Роман Ходин, Владимир Остроушко.

Матч Россия – Ирландия состоится 3 октября. Начало – в 13:15 мск.

На старте соревнований сборная России проиграла командам Японии и Самоа.