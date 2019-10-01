Четырёхкратный чемпион ОИ Фарах отреагировал на дисквалификацию бывшего тренера

Четырёхкратный олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фарах прокомментировал информацию о дисквалификации на четыре года его бывшего тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне. Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.

«Я испытываю облегчение в связи с тем, что USADA завершило расследование по Альберто Салазару. Я оставил орегонский проект в 2017 году, но у меня нет терпимости к тем, кто нарушает правила или переходит границы. Решение было принято, и я рад, что дело наконец завершено», — приводит слова Фараха Sky Sports.

Ранее появилась информация, что Салазар заставлял подопечных принимать запрещённые препараты, угрожая разрывом спонсорских контрактов.

Бывший тренер Мо Фараха дисквалифицирован за допинговые нарушения