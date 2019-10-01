Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Четырёхкратный чемпион ОИ Фарах отреагировал на дисквалификацию бывшего тренера

Четырёхкратный чемпион ОИ Фарах отреагировал на дисквалификацию бывшего тренера
Другие / Лёгкая атлетика 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фарах прокомментировал информацию о дисквалификации на четыре года его бывшего тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне. Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.

«Я испытываю облегчение в связи с тем, что USADA завершило расследование по Альберто Салазару. Я оставил орегонский проект в 2017 году, но у меня нет терпимости к тем, кто нарушает правила или переходит границы. Решение было принято, и я рад, что дело наконец завершено», — приводит слова Фараха Sky Sports.

Ранее появилась информация, что Салазар заставлял подопечных принимать запрещённые препараты, угрожая разрывом спонсорских контрактов.

Бывший тренер Мо Фараха дисквалифицирован за допинговые нарушения
Бывший тренер Фараха потрясён известием о дисквалификации
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент