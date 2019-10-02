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Призёр Олимпиады-1984: нельзя обвинять Фараха в допинге по аналогии с другими

Призёр Олимпиады-1984: нельзя обвинять Фараха в допинге по аналогии с другими
Другие / Лёгкая атлетика 0

Призёр Олимпийских игр 1984 года, бывший британский легкоатлет Стив Крэм прокомментировал дисквалификацию за допинговые нарушения Альберто Салазара, бывшего тренера четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фараха.

«Четыре года дисквалификации — это плохой вердикт для Салазара. Для него и спортсменов, которые с ним работают, это ужасная новость. Может быть, неосознанно, но он нарушил правила. Если нарушаешь правила, следует наказание. Он будет защищать свои мотивы, но если переступаешь черту, то будешь страдать от последствий.

Мо доверял людям в его команде до момента, когда решил всё изменить. Фарах — великий чемпион, он не сделал ничего плохого. Нельзя обвинять его просто по аналогии с другими. Его вину никто никогда не доказал, нужно это принять. Люди сами будут делать выводы, но сейчас нет ничего, в чём Мо можно было бы обвинить", — цитирует Крэма BBC.

Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.

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