Саммельвуо прокомментировал победу над Канадой на Кубке мира по волейболу

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над командой Канады во втором туре Кубка мира в Японии со счётом 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10).

«В первых двух сетах соперники играли великолепно. Они здорово действовали на приёме, в обороне и боролись за каждый мяч. Мы говорили о том, что нужно быть к этому готовыми, но этого совершенно не было. Мы получили прекрасный урок, как нужно начинать игру — не после 10 очков, а с самого начала.

Я доволен тем, как команда стала реагировать, начиная с третьего сета. Конечно, есть цифры, которые объясняют, что же случилось. Мы стали лучше подавать, лучше атаковать. После того как мы начали лучше подавать, нам было легче контролировать атаки канадцев. Можно сказать, что подача Яковлева в четвёртом сете подарила нам игру. Но канадцы отлично действовали на высоких мячах. Здорово, что мы сохраняли терпение в такой ситуации», — цитирует Саммельвуо официальный сайт FIVB.

Сборная России, стартовавшая с двух побед, 4 октября сыграет с австралийцами.