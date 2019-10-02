Глава IAAF раскритиковал журналистов BBC за новости о пустых трибунах на ЧМ-2019

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу подверг критике журналистов британского телеканала BBC, которые негативно отозвались о проведении чемпионата мира — 2019 в Дохе (Катар), отметив большое количество свободных мест на трибунах во время соревнований.
«Очень легко сидеть там и высказывать всевозможные суждения. Болельщики — это самая простая тема для дискуссии, нежели множество других вещей. Принимаю это. В таком мире мы живём.
Очень важно, чтобы мы видели долгосрочное развитие нашего спорта. Пока этого не происходит, потому что существуют трудности с распространением билетов на стадион. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, в каком свете некоторые журналисты из BBC изображают наш вид спорта.
В мире есть места, где нам понадобится больше времени, но люди должны верить, что лёгкая атлетика принадлежит им всем, а не только горстке европейских столиц», — приводит слова Коу Sports Mole.
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