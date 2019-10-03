Медальный зачёт чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике после 6-го дня

В Дохе (Катар) завершился шестой день чемпионата мира по лёгкой атлетике. Вчера, 2 октября, были разыграны три комплекта наград.

В медальном зачёте по-прежнему лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (2-3-3), на третьем — Ямайка (2-2-0).

В активе сборной России 2 золотые и 1 серебряная медаль. Золото выиграли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами.

Российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе завершится 6 октября.