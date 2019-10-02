Срочно прячьте флаг России! У Шубенкова очередная медаль на чемпионате мира

Доказали. И будут доказывать!
Стойкости лидеров российской команды по лёгкой атлетике остаётся только поражаться. Уже который год они сражаются за медали и титулы без возможности представлять Россию, без гимна и флага, без формы в национальных цветах, но раз за разом доказывают – их не сломить.
Доказала Анжелика Сидорова, вырвавшая в прыжках с шестом золото у американки.
Доказала Мария Ласицкене, выигравшая третий кряду титул и вписавшая своё имя в историю лёгкой атлетики. И через много лет будут помнить, что за скромной надписью «нейтральный атлет» прячется российский паспорт, который Маша менять ни на какой другой не будет.
Пришла очередь доказывать и Сергею Шубенкову – одному из лучших в мире спринтеров в беге с барьером и просто смелому, открытом атлету. «Грёбаный стыд. Ну наслаждайтесь «чистым» спортом», – не сдерживал себя Сергей после того, как его не пустили на Олимпиаду в Бразилию.
Были у него и откровенные интервью про допинг, Россию Путина, свою малую родину и манеж с протекающей крышей. Сергей не боится называть вещи своими именами, не боится бороться и отстаивать свою точку зрения не только на беговой дорожке, но и за её пределами.
Поэтому и любят его в России. Болеют и переживают.
Не россиянин, а чемпион мира
Понятно, что Шубенков – не единственный и даже, пожалуй, не главный фаворит в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира. Это показывала предстартовая статистика, а также подтвердили предварительные забеги, по итогам которых Сергей пробился в финал.
В финале у россиянина – только четвёртый лучший результат в сезоне. У американца Гранта Холлоуэя – 12,98, у испанца Орландо Ортеги – 13,05, у ямайца Омара Маклеода – 13,07. И только на четвёртой позиции по рекордам сезона перед финалом шёл Шубенков – 13,12.
Впрочем, больше волновали даже не чистые цифры, а тот факт, что Сергей в полуфинале уступил Холлоуэю, столкнувшись с одной из своих основных проблем – медленным стартом. Да, мы знаем, что Сергей всегда «накатывает» на финиш, но без резвого старта в финале справиться с такими резвыми ребятами, которые собрались в забеге, очень и очень трудно.
Хотя Сергей всё прекрасно понимал, и отлично знал, что делать. Так же, как и на чемпионате мира в Москве в 2013-м, когда он стал бронзовым призёром. Так же, как и в Лондоне в 2017-м, когда он взял серебро. Так же, как и в Пекине в 2015-м, где он в блестящем стиле вырвал золото.
Забавно, что если всех остальных участников финала называли с их национальностью, а Сергея Шубенкова – с титулом. Не россиянин, а чемпион мира. Может быть, пророчески?
Серебро!
Перед финальным забегом не обошлось без скандала. Вместо восьми участников в нём оказалось девять: Шейн Брэтуэйт из Барбадоса был включён в решающий забег решением судей, поскольку в полуфинале ему помешал соперник. Шейн подвинул Сергея Шубенкова на самый край: стартовать ему пришлось по первой дорожке. Важно ли это было для нашего атлета?
Да! Крайняя дорожка российского спортсмена спасла!
Шубенков стартовал не стремительно, но неплохо – на первых барьерах он держался наравне со всеми конкурентами за исключением Холлоуэя и Маклеода, которые со старта рванули далеко вперёд. Но Сергей, как обычно, стал наращивать темп и «съедать» конкурентов одного за другим.
Ямайца Маклеода даже и догонять не пришлось: на двух последних барьерах он запнулся и упал, не добежав до финиша. К счастью, в этот раз Омар никого не зацепил, как это было в Марокко, когда он повалил Шубенков. А Холлоуэя Сергей не достал. Эх, было бы ещё метров десять…
Холлоуэй – первый. Шубенков – второй. Француз Мартино-Лагард на третьем месте.
Это третья медаль российской команды на чемпионате мира в Катаре. Третий пьедестал. Шубенков будет стоять на нём, гордо подняв голову, а болельщики со всего мира снова будут недоумевать, почему же этот парень стоит без флага, и почему его вслух не называют русским.
- 2 октября 2019
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