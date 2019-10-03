Исинбаева отреагировала на завоевание Шубенковым медали чемпионата мира
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поздравила Сергея Шубенкова с завоеванием серебряной медали в беге на 110 с барьерами в рамках чемпионата мира в Дохе (Катар).
«Первая мужская серебряная медаль чемпионата мира в Дохе-2019 у нашего героя, прославленного барьериста Сергея Шубенкова. Достойная победа над собой и обстоятельствами! Искренне поздравляю тебя, Сергей, твоего тренера и твою спортивную семью с прекрасным достижением! В олимпийский год желаю тебе медалей и личного рекорда!» — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
Золото выиграл представитель США Грант Холлоуэй. Бронзовым призёром стал француз Паскаль Мартино-Лагард. Чемпионат мира завершится 6 октября.
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