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Сборная России всухую проиграла Ирландии на Кубке мира по регби

Сборная России всухую проиграла Ирландии на Кубке мира по регби
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Сборная России в матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии проиграла команде Ирландии со счётом 0:35. Для подопечных Лина Джонса это поражение стало третьим кряду в турнире. Ирландцы одержали вторую победу.

В 1-м туре россияне проиграли хозяевам соревнований со счётом 10:30, а во втором уступили команде Самоа (9:34). 9 октября сборная России, замыкающая турнирную таблицу квинтета A, проведёт свой заключительный матч группового этапа с Шотландией.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.

Регби. КМ-2019. Группа A
3-й тур. Ирландия - Россия - 35:0
03 октября 2019, четверг. 13:15 МСК
Окончено
Объявлен состав сборной России по регби на матч с Ирландией на Кубке мира
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