Сборная России всухую проиграла Ирландии на Кубке мира по регби

Сборная России в матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии проиграла команде Ирландии со счётом 0:35. Для подопечных Лина Джонса это поражение стало третьим кряду в турнире. Ирландцы одержали вторую победу.

В 1-м туре россияне проиграли хозяевам соревнований со счётом 10:30, а во втором уступили команде Самоа (9:34). 9 октября сборная России, замыкающая турнирную таблицу квинтета A, проведёт свой заключительный матч группового этапа с Шотландией.



В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.



Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.