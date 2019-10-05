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Мартин: тяжело играть первый матч Лиги чемпионов почти без подготовки

Мартин: тяжело играть первый матч Лиги чемпионов почти без подготовки
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской гандбольной команды «Ростов-Дон» Амброс Мартин прокомментировал победу подопечных в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с польским «Люблином» (31:21).

«Поздравляю соперника с хорошей игрой. Несмотря на большой разрыв в счете, вы не опускали руки, сражались до самого конца. Мы можем быть довольны результатом, так как хорошо действовали в защите. Девочки отлично поняли задачу на матч. Тяжело играть первый матч Лиги чемпионов почти без подготовки, у нас было всего несколько дней после паузы на сборные. Первый тайм в нашем исполнении был потрясающим. Впереди два сложных выездных матча, нужно к ним хорошо подготовиться и забрать свои очки», — приводит слова Мартина пресс-служба ростовского клуба

Также в группе В вместе с ростовскими гандболистками играют датский «Эсбьерг» и румынский «Бухарест». Во втором туре 11 октября «Ростов-Дон» на выезде сыграет с «Бухарестом».

«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Люблином»
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