«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Люблином»

Гандболистки российской команды «Ростов-Дон» с разгромной победы стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов. На своей площадке «Ростов-Дон» нанёс поражение польской команде «Люблин» со счётом 31:21.

Самой результативной в составе хозяек площадки стала Юлия Манагарова, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Анна Вяхирева, 4 мяча записала на свой счёт Регина Калиниченко. По 3 гола забили Ксения Макеева и Владлена Бобровникова.

Также в группе В вместе с ростовскими гандболистками играют датский «Эсбьерг» и румынский «Бухарест». Во втором туре 11 октября «Ростов-Дон» на выезде сыграет с «Бухарестом».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Первый тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Люблин» (Польша) – 31:21 (21:11).