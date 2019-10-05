«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Люблином»
Гандболистки российской команды «Ростов-Дон» с разгромной победы стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов. На своей площадке «Ростов-Дон» нанёс поражение польской команде «Люблин» со счётом 31:21.
Самой результативной в составе хозяек площадки стала Юлия Манагарова, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Анна Вяхирева, 4 мяча записала на свой счёт Регина Калиниченко. По 3 гола забили Ксения Макеева и Владлена Бобровникова.
Также в группе В вместе с ростовскими гандболистками играют датский «Эсбьерг» и румынский «Бухарест». Во втором туре 11 октября «Ростов-Дон» на выезде сыграет с «Бухарестом».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Первый тур
«Ростов-Дон» (Россия) – «Люблин» (Польша) – 31:21 (21:11).
- 5 октября 2019
-
18:20
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:31
-
16:39
-
15:53
-
15:37
-
15:30
-
14:02
-
13:02
-
11:52
-
11:20
-
10:37
-
10:15
-
10:02
-
09:48
-
01:06
-
01:03
-
00:53
-
00:49
-
00:37
-
00:27
- 4 октября 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:21
-
23:08
-
22:47
-
22:34
-
22:14
-
21:55
-
21:41
-
21:22
-
21:01
-
19:54
Партнерский контент