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Метательница молота отправила снаряд в голову волонтёру на соревнованиях в Индии

Метательница молота отправила снаряд в голову волонтёру на соревнованиях в Индии
Другие / Лёгкая атлетика 0

Несчастный случай произошёл из-за халатности организаторов на легкоатлетическом чемпионате штата Керала для спортсменов не старше 18 лет, который проходит в Индии, сообщает Times of India.

Главный судья разрешил метательницам молота начать соревнования, несмотря на то что мужские состязания в метании копья ещё не завершились. 17-летний студент-волонтёр отправился на поле, чтобы измерить результат копьеметателя, не заметив, что в этот момент свою попытку исполняла метательница молота. Другие волонтёры попытались предупредить юношу криками, но тот не успел на них среагировать.

Снаряд весом 3 кг угодил студенту в голову в область виска. Волонтёра незамедлительно отправили в близлежащую больницу, но затем перевезли в другую. Он находится в критическом состоянии.

Источник: Times of India

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