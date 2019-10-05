Метательница молота отправила снаряд в голову волонтёру на соревнованиях в Индии

Несчастный случай произошёл из-за халатности организаторов на легкоатлетическом чемпионате штата Керала для спортсменов не старше 18 лет, который проходит в Индии, сообщает Times of India.



Главный судья разрешил метательницам молота начать соревнования, несмотря на то что мужские состязания в метании копья ещё не завершились. 17-летний студент-волонтёр отправился на поле, чтобы измерить результат копьеметателя, не заметив, что в этот момент свою попытку исполняла метательница молота. Другие волонтёры попытались предупредить юношу криками, но тот не успел на них среагировать.



Снаряд весом 3 кг угодил студенту в голову в область виска. Волонтёра незамедлительно отправили в близлежащую больницу, но затем перевезли в другую. Он находится в критическом состоянии.