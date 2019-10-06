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Легкоатлетка Хассан возмущена подозрениями в допинге

Легкоатлетка Хассан возмущена подозрениями в допинге
Другие / Лёгкая атлетика 0

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан возмущена, что соперники и болельщики с недоверием относятся к её результатам, показанным на чемпионате мира в Дохе.

Хассан стала частью истории, одержав победы на дистанциях 10 000 и 1500 м на одном чемпионате мира. При этом Хассан входит в группу тренера Альберто Салазара, который в ходе первенства планеты был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Теперь под подозрением все его подопечные.

«Это была тяжёлая неделя для меня. Я сильно злилась и не могла ни с кем разговаривать. Я исчерпала всю себя, чтобы показать, что превыше всего тяжёлая работа на тренировках», — приводит слова Хассан The Guardian.

Хассан заметила, что она была спортсменкой высокого класса ещё до того, как присоединилась к группе Салазара. Она завоевала бронзу на 1500 м на чемпионате мира 2015 года, когда ей был 21 год.

«Меня это раздражает, потому что всю свою жизнь я была чиста. Это сводит меня с ума. Я была не менее хорошим спортсменом с 2014 года. А теперь все начинают нести эту чушь», — сказала Хассан.

Хассан впервые в истории завоевала золото в беге на 1500 и 10 000 м на одном ЧМ
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