Легкоатлетка Хассан возмущена подозрениями в допинге

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан возмущена, что соперники и болельщики с недоверием относятся к её результатам, показанным на чемпионате мира в Дохе.

Хассан стала частью истории, одержав победы на дистанциях 10 000 и 1500 м на одном чемпионате мира. При этом Хассан входит в группу тренера Альберто Салазара, который в ходе первенства планеты был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Теперь под подозрением все его подопечные.

«Это была тяжёлая неделя для меня. Я сильно злилась и не могла ни с кем разговаривать. Я исчерпала всю себя, чтобы показать, что превыше всего тяжёлая работа на тренировках», — приводит слова Хассан The Guardian.

Хассан заметила, что она была спортсменкой высокого класса ещё до того, как присоединилась к группе Салазара. Она завоевала бронзу на 1500 м на чемпионате мира 2015 года, когда ей был 21 год.

«Меня это раздражает, потому что всю свою жизнь я была чиста. Это сводит меня с ума. Я была не менее хорошим спортсменом с 2014 года. А теперь все начинают нести эту чушь», — сказала Хассан.