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Daily Mail: лёгкая атлетика умирает, а президент IAAF винит во всём журналистку

Daily Mail: лёгкая атлетика умирает, а президент IAAF винит во всём журналистку
Другие / Лёгкая атлетика 0

Журналист британского издания Daily Mail Оливер Холт подверг критике президента IAAF Себастьяна Коу, который негативно отозвался о работе журналистки BBC Габби Логан, написавшей о пустых трибунах на первенстве планеты в Дохе (Катар).

«Лёгкая атлетика умирает, а люди, такие как лорд Коу, собираются на своём маленьком клочке выжженной земли. Иногда кажется, это всё, что осталось у них в мышечной памяти. Столкнувшись с пустыми трибунами на стадионе в Дохе, с женским марафоном, который состоялся в таких условиях, что стал скорее не забегом, а полевым госпиталем в пустыне, и мужской 100-метровкой, где снова доминировали проблемы с допингом, Коу смотрел на всю эту легкоатлетическую тьму… и решил обвинить в этом журналистку Габби Логан.

Поскольку у неё хватило смелости сказать правду, Коу отмахнулся от неё. Если бы я не знал ситуацию лучше, то сказал бы, что это тактика отвлечения внимания от руин Дохи и глубокого смущения из-за дела Салазара. Но это было бы слишком жалко. И слишком мелко. И слишком цинично.

Не вина Коу, что USADA объявило об отстранении Салазара посреди чемпионата и оно нависло над Дохой как ядовитое облако, но его атака на Логан снова внушила страх, что такие люди набрасываются на любого, кто не в их лагере. Даже сейчас он не понял, что нужно реформировать спорт изнутри и приветствовать попытки его очистить», — написал Холт в авторской колонке Daily Mail.

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