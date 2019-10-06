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Пловцы Чупков, Рылов и Колесников первенствовали на первом этапе ISL в США

Пловцы Чупков, Рылов и Колесников первенствовали на первом этапе ISL в США
Другие / Водные виды спорта 0

Лидеры сборной России Антон Чупков, Евгений Рылов и Климент Колесников одержали победы на своих коронных дистанциях на первом этапе Международной лиги плавания (ISL) в США. Соревнования в Индианаполисе проводились на короткой воде.

ISL позиционируется как альтернатива официальных соревнований под эгидой FINA.

Плавание. Международная лига плавания. Первый этап. Индианаполис, США
Мужчины. Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) – 2.04,03.
2. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.05,44.
3. Ник Финк (США) – 2.07,75.

Спина. 50 м

1. Климент Колесников (Россия) – 23,29.
2. Симоне Саббиони (Италия) – 23,52.
3. Андреас Вазаиос (Греция) – 23,69.

200 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.49,68.
2. Митч Ларкин (Австралия) – 1.49,92.
3. Трэвис Махоуни (Австралия) – 1.52,06.

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