Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Команда Ковалёвой проиграла в полуфинале турнира по кёрлингу в Канаде

Команда Ковалёвой проиграла в полуфинале турнира по кёрлингу в Канаде
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская команда со скипом Алиной Ковалёвой не смогла пробиться в финал международного турнира по кёрлингу в Верноне (Канада). В полуфинале команда в составе Ковалёвой, Марии Комаровой, Галины Арсенькиной и Екатерины Кузьминой проиграла канадкам (скип — Кэри Челси) со счётом 1:7.

В финале канадские кёрлингистки со скипом Челси проиграли соотечественницам (скип — Роке Келси) со счётом 3:4. На групповом этапе россиянки проиграли будущим победительницам со счётом 2:5.

В мае команда Ковалёвой добралась до финала международном турнире Arctic Curling Cup в Дудинке. В поединке за золото россиянкам противостояла сборная Шотландии, являвшаяся главным фаворитом соревнований. Коллектив со скипом Ив Мёрхэд одержал победу со счётом 5:4.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019