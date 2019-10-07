Команда Ковалёвой проиграла в полуфинале турнира по кёрлингу в Канаде

Российская команда со скипом Алиной Ковалёвой не смогла пробиться в финал международного турнира по кёрлингу в Верноне (Канада). В полуфинале команда в составе Ковалёвой, Марии Комаровой, Галины Арсенькиной и Екатерины Кузьминой проиграла канадкам (скип — Кэри Челси) со счётом 1:7.



В финале канадские кёрлингистки со скипом Челси проиграли соотечественницам (скип — Роке Келси) со счётом 3:4. На групповом этапе россиянки проиграли будущим победительницам со счётом 2:5.



В мае команда Ковалёвой добралась до финала международном турнире Arctic Curling Cup в Дудинке. В поединке за золото россиянкам противостояла сборная Шотландии, являвшаяся главным фаворитом соревнований. Коллектив со скипом Ив Мёрхэд одержал победу со счётом 5:4.

